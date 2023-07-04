"Пригожин може повторити похід на Москву" - російський опозиціонер

Після невдалого заколоту власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може наважитися на реванш. Якщо він опиниться у Білорусі, то поступово готуватиме новий наступ.

Таку думку висловив російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Він зазначає, що спершу Пригожину доведеться домогтися релокації ПВК "Вагнер" до Білорусі, доукомплектувати її та вирішити питання з фінансуванням.



"У жодному разі Лукашенко не може утримувати ПВК "Вагнер" у таких обсягах, з таким обсягом фінансування. Тому питання походу на Москву "Вагнер" – це питання не сьогоднішнього, не завтрашнього і навіть не післязавтрашнього дня. Для цього мають дозріти умови", - зазначає політик.

Також він додає, що на сьогодні пряме усунення лідера "вагнерівців" навряд чи на руку російському диктатору Володимиру Путіну.

"Якщо не йдеться про елементарне кілерство. Чи знайшлася б достатня кількість людей в збройних силах, які були б готові виконати цей наказ? Все-таки вони досить довго воювали пліч-о-пліч, тому тут більше запитань", - резюмує Яковенко.

Зазначимо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу через понад тиждень вперше прокоментував бунт власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який розпочався ввечері 23 червня.

Водночас ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вперше за тиждень записав аудіозвернення до своїх прихильників.

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