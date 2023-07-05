Чоловік знайшов у шафі муміфіковане тіло 7-річної дівчинки: історія моторошного вбивства

У США поліція виявила у шафі орендованої квартири тіло 7-річної дівчинки, яке муміфікувалось. Через це затримали її 27-річну матір.

Про це пише Sky news.

Поліція штату Джорджія звинуватила 27-річну Алондру Хоббс у тяжкому вбивстві і жорстокості другого ступеня після того, як знайшли тіло її доньки - Алівії Хоббс-Джордан.

Офіцер поліції виявив тіло дівчинки в неділю в житловому комплексі за межами міста Атланта після того, як хтось подзвонив і повідомив про мертву дитину в шафі. Сусідка розповіла офіцеру, що квартирантка з'їхала і вона не бачила її вже кілька місяців.

Поліцейський сказав, що бачив у шафі те, що виглядало як повна голова волосся і зотлілі рука і нога. Поліція не повідомила, як саме померла дівчина.

Сусід підозрюваної та загиблої розповів, що саме він виявив муміфіковане тіло дівчинки. Чоловік спочатку побачив "навстіж відчинені" двері в квартиру. Потім він почув жахливий "сморід", коли підійшов ближче.

Усередині було вимкнене світло, але меблі стояли на місці, а предмети були розкидані так, ніби хтось "поспішав піти".

Він розповів, що помітив ще одні відчинені двері, а потім побачив людську руку, що звисала з шафи.

"Вона була схожа на справжню мумію. Можна було сказати, що це молода дівчина, по тому, що на ній було одягнуто, і по її волоссю", - сказав він.

Нагадаємо, історія жахливого вбивства дівчини, яка мріяла підкорити Голлівуд.

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