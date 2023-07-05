У Росії донські козаки знайшли собі нового "ворога" і активно його знищують: фото

Донські козаки вийшли на боротьбу з дикорослими коноплями і не вважають свою діяльність кумедною.

Російська парамілітарна організація “Всевелике військо Донське” у Ростовській області РФ вирішила проводити масові “антинаркотичні акції” та зайнятися знищенням дикорослих конопель.

Про це повідомляє російський Telegram-канал “Подъем” з посиланням на пресслужбу “козачого товариства”.

У повідомленні йдеться, що кінні підрозділи донських козаків спочатку виявляють осередки проростання рослин, а потім козачі дружини прибувають на місце для боротьби з коноплями.

У пресслужбі організації також зазначили, що “козакам не видається кумедною та смішною ця діяльність”.

У “Всевеликому війську Донському” прозвітували, що загальна маса знищеної рослинності – понад 20 тонн.

“Кількість вогнищ зростання коноплі поступово знижується. Проте мешканцям регіону ще достатньо роботи”, - наголосили у пресслужбі цієї парамілітарної організації.

Борці з коноплями наголосили, що будуть проводити масові “антинаркотичні акції” тричі на сезон, який триває від травня до жовтня. Так звані “єдині дні боротьби з коноплями” відбуватимуться влітку.

Нагадаємо, на початку червня стало відомо про масове отруєння росіян сурогатним алкогольним напоєм "Містер Сидр", відомо про 106 постраждалих, 36 із них – померли, серед жертв була дитина.

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