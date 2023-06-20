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У РФ 10-річний хлопчик помер після вживання героїну

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У РФ 10-річний хлопчик помер після вживання героїну

Фото: Associated Press

Загиблий від 7 років перебував на обліку у підрозділі у справах неповнолітніх.

У російській Пермі 10-річний хлопчик помер після вживання важких наркотиків.

Про це повідомляє російський Telegram-канал SHOT.

Хлопчику стало зле, коли він був удома у своєї 16-річної знайомої. Дівчина викликала швидку після того, як дитина знепритомніла.

Дитину у комі доправили до реанімації. Три дні лікарі боролися за його життя, але врятувати не вдалося. Експерти у його організмі виявили героїн.

Пізніше у будинку дівчини знайшли пакет із білим порошком, який було відправлено на експертизу. Загиблий від 7 років перебував на обліку у підрозділі у справах неповнолітніх за дрібні крадіжки та обліку у психіатра.

Раніше повідомлялося, що в РФ 18-річна дівчина спокусила 14-річного племінника і розбещувала 7-річну дівчинку.

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Дата публікації
Перегляди
1340
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