В РФ 10-летний мальчик умер после употребления героина

Погибший с 7 лет состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

В российской Перми 10-летний мальчик умер после употребления тяжелых наркотиков.

Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT.

Мальчику стало плохо, когда он был дома у своей 16-летней знакомой. Девушка вызвала скорую после того, как ребенок потерял сознание.

Ребенка в коме доставили в реанимацию. Три дня врачи боролись за его жизнь, но спасти не удалось. Эксперты в его организме обнаружили героин.

Позже в доме девушки нашли пакет с белым порошком, который был отправлен на экспертизу. Погибший с 7 лет состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних за мелкое хищение и на учёте у психиатра.

Ранее сообщалось, что в РФ 18-летняя девушка совратила 14-летнего племянника и развращала 7-летнюю девочку.

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