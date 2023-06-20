Lida Lee в облегающем платье намекнула на первую беременность

Певица Lida Lee озадачила поклонников новой фотографией в своем Instagram.

Артистка поделилась в блоге фото, на котором позирует у зеркала в облегающем черном платье и шлепанцах. Внимание привлекла поза певицы, ведь руку она нежно положила на живот.

Подпись к публикации Лида также добавила неоднозначную, потому что оставила только эмоджи в виде человечка, который приложил указательный палец к губам.

Lida Lee / Фото: instagram.com/lidalee_official

Фаны исполнительницы сразу решили, что таким образом она решила рассказать, что ожидаєт ребенка. Так что в комментариях Лиды сразу же начали приветствовать ее: "Мы танцуем втроем?", "Мои поздравления", "Неужели!", "Это то, что мы подумали?", "Супер, поздравляю".

Отметим, что личную жизнь Lida Lee держит в тайне. Как ранее рассказывала певица, ее любимый тоже связан с музыкальной индустрией.

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