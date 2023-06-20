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Lida Lee в обтислій сукні натякнула на першу вагітність

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
2523
Час на прочитання
1 хв
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Lida Lee в обтислій сукні натякнула на першу вагітність

Lida Lee / Фото: instagram.com/lidalee_official

Фани вже поспішають вітати зірку.

Співачка Lida Lee спантеличила шанувальників новою світлиною у своєму Instagram.

Артистка поділилася у блозі фото, на якому позує біля дзеркала у обтислій чорній сукні та шльопанцях. Увагу привернула поза співачки, адже руку вона ніжно поклала на животик. 

Підпис до публікації Ліда також додала неоднозначий, бо залишила лише емоджи у вигляді чоловічка, який приклав вказівний палець до губ.

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official
Lida Lee / Фото: instagram.com/lidalee_official

Фани виконавиці одразу ж вирішили, що у такий спосіб вона вирішила розповісти, що перебуває при надії. Тож у коментарях Ліди одразу ж почали вітати її: "Ми танцюємо утрьох?", "Мої вітання", "Невже!", "Це те що ми подумали?", "Супер, вітаю".

Зазначимо, що своє особисте життя Lida Lee тримає у таємниці. Як раніше розповідала співачка, її коханий також пов'язаний з музичною індустрією. 

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Дата публікації
Перегляди
2523
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