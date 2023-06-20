Леся Никитюк растрогала встречей с 10-летней онкобольной девочкой в больнице

Телеведущая Леся Никитюк тронула поклонников встречей с маленькой девочкой Александрой, страдающей раком.

Звезда познакомилась с девочкой в одной из столичных больниц, где Саша сейчас проходит лечение. 10-летняя Александра была очень счастлива увидеть своего кумира и пообщаться с ней. Трогательным видео их разговора, а также историей девочки Леся поделилась в Instagram.

"Это девочка Саша, ей 10 и она настоящий боец! Страшная война внесла свои коррективы в жизни наших людей, детей... особенно в жизни детей, у которых обнаружили страшную болезнь — рак. Больно воспринимать, как ребенок с надеждой смотрит тебе в глаза и верит, что все будет хорошо... Первая боль, глотает слезы, но вместе с тем радуется и смеется, радуется солнцу, игрушкам, радуется встрече со своим кумиром. здоровая, красивая, с хорошим будущим – без войны”, – поделилась Леся.

Во время встречи Александра рассказала любимой ведущей о своих мечтах, а также показала, как сильно просила у родителей купить собаку. Никитюк также не оставила девочку без подарков – она принесла ей кучу воздушных шаров с игрушкой, а также подарила свое ожерелье и написала автограф.

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