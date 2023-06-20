Звездный конкурент для Мудрика: "Челси" оформил первый летний трансфер

Кристофер Нкунку перебрался из "Лейпцига" в лондонский клуб.

Английский "Челси" объявил о переходе полузащитника немецкого "Лейпцига" Кристофера Нкунку.

Французский футболист подписал с "пенсионерами" соглашение сроком на шесть лет, сообщает официальный сайт лондонцев.

Трансфер 25-летнего хавбека обошелся "Челси" в 60 миллионов евро. Такая сумма выкупа была указана в контракте игрока с "быками".

Нкунку присоединится к лондонскому клубу 1 июля 2023 года. Он стал первым трансфером "синих" в летнее межсезонье.

Nkunku is a Blue! pic.twitter.com/NASfDOG0Xg — Chelsea FC (@ChelseaFC) Июнь 20, 2023

За "Лейпциг" француз выступал с 2019 года. В сезоне-2022/23 Кристофер провел 36 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 9 результативных передач.

Также Нкунку успел провести 10 матчей за сборную Франции, забитыми голами не отмечался.

Стоит отметить, что Нкунку потенциально является конкурентом украинца Михаила Мудрика за место в стартовом составе "Челси". Кристофер является универсальным игроком, который может сыграть в атаке как на позиции форварда, так и флангового полузащитника.

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