Зірковий конкурент для Мудрика: "Челсі" оформив перший літній трансфер

Крістофер Нкунку перебрався з "Лейпцига" до лондонського клубу.

Англійський "Челсі" оголосив про перехід півзахисника німецького "Лейпцига" Крістофера Нкунку.

Французький футболіст підписав з "пенсіонерами" угоду терміном на шість років, повідомляє офіційний сайт лондонців.

Трансфер 25-річного хавбека обійшовся "Челсі" у 60 мільйонів євро. Така сума викупу була вказана у контракті гравця з "биками".

Нкунку приєднається до лондонського клубу 1 липня 2023 року. Він став першим трансфером "синіх" у літнє міжсезоння.

Nkunku is a Blue! pic.twitter.com/NASfDOG0Xg — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 20, 2023

За "Лейпциг" француз виступав від 2019 року. У сезоні-2022/23 Крістофер провів 36 матчів у всіх турнірах, забив 23 голи і зробив 9 результативних передач.

Також Нкунку встиг провести 10 матчів за збірну Франції, забитими голами не відзначався.

Варто зазначити, що Нкунку потенційно є конкурентом українця Михайла Мудрика за місце у стартовому складі "Челсі". Крістофер є універсальним гравцем, який може зіграти в атаці як на позиції форварда, так і флангового півзахисника.

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