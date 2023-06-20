Предательница Регина Тодоренко размечталась о возвращении в Одессу

Исполнитель уверена, что приедет в Украину, которую не поддержала во время российского вторжения.

Певица-предательница Регина Тодоренко размечталась о возвращении в родную Одессу.

Об этом исполнительница рассказала в Instagram-stories. В частности, пользователи поинтересовались у нее, собирается ли она когда-нибудь приехать в Одессу, на что Тодоренко с уверенностью ответила: "Да, конечно".

Также певица-предательница, которая сейчас проживает в России, опубликовала архивный кадр, где она с младшим сыном позирует в центре украинского города.

Регина Тодоренко с сыном в Одессе / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Хотя Тодоренко и мечтает приехать в Одессу, впрочем, молчит о преступлениях оккупантов на украинских землях. Когда Россия недавно нанесла ракетный удар по ее родному городу, исполнительница развлекалась с российскими артистами-путинистами, которые поддерживают войну.

Да и сама Регина не высказалась о российском вторжении в Украину. Когда оккупанты начали полномасштабную войну, певица-предательница цитировала нарратив о "братских народах, которые должны помириться". А потом вообще начала вести себя, будто ничего не происходит и российские военные не убивают невинных украинцев и не уничтожают их дома.

Регина Тодоренко с мужем и сыном / Фото: instagram.com/reginatodorenko

В настоящее время артистка находится в РФ. Там она продолжает зарабатывать кровавые рубли, платит налоги, которые идут на финансирование войны в Украине, и получает премии и награды от страны-агрессора.

Кстати, за молчаливую поддержку российского вторжения СНБО в октябре прошлого года ввел санкции против певицы-предательницы Регины Тодоренко.

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