Зрадниця Регіна Тодоренко розмріялася про повернення до Одеси

Виконавиця впевнена, що приїде до України, яку не підтримала під час російського вторгнення.

Співачка-зрадниця Регіна Тодоренко розмріялася про повернення до рідної Одеси.

Про це виконавиця розповіла в Instagram-stories. Зокрема, користувачі поцікавилися у неї, чи збирається вона коли-небудь приїхати до Одеси, на що Тодоренко з упевненістю відповіла: "Так, звісно".

Також співачка-зрадниця, яка зараз проживає в Росії, опублікувала архівний кадр, де вона з молодшим сином позує у центрі українського міста.

Регіна Тодоренко з сином в Одесі / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Хоч Тодоренко й мріє приїхати до Одеси, утім мовчить про злочини окупантів на українських землях. Коли Росія нещодавно завдала ракетного удару по її рідному місту, виконавиця розважалася з російськими артистами-путіністами, які підтримують війну.

Та й сама Регіна не висловилася про російське вторгнення в Україну. Коли окупанти розпочали повномасштабну війну, співачка-зрадниця цитувала наратив про "братські народи, які мають помиритися". А згодом взагалі почала поводитися, ніби нічого не відбувається і російські військові не вбивають невинних українців та не знищують їхні домівки.

Регіна Тодоренко з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Нині артистка перебуває у РФ. Там вона продовжує заробляти кроваві рублі, сплачує податки, які йдуть на фінансування війни в Україні, та отримує премії та нагороди від країни-агресорки.

До речі, за мовчазну підтримку російського вторгнення РНБО у жовтні минулого року запровадила санкції проти співачки-зрадниці Регіни Тодоренко.

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