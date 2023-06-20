Жертв катастрофи на Каховській ГЕС стало більше – МВС України

Росіяни постійно обстрілюють людей на підтопленій Херсонщині.
Наприкінці 15-го дня ліквідації катастрофи після підриву росіянами Каховської ГЕС залишаються підтопленими 595 будинків на Херсонщині. Через дії ворога зросла кількість жертв: як загиблих, так і поранених. Наразі 21 житель Херсонської області загинув, зокрема 5 – через прицільні постріли росіян. Ще 28 отримали поранення, з них 16 – українські ліквідатори та рятувальники.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
За повідомленням міністерства, епідеміологічна ситуація на Херсонщині стабільна та контрольована. Спалахів інфекційних захворювань немає.
"Вкотре нагадую про сувору заборону вилову та споживання риби в постраждалих районах. Працюють спеціальні патрулі, які відстежують такі факти", – наголосив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Також він повідомив, що служби систематично відбирають проби як технічної, так і питної води на затоплених територіях. Це потрібно для того, аби розуміти, чи можна її безпечно подавати людям. А поки що продовжуємо привозити питну та технічну воду місцевим мешканцям.
Відомо, що окупанти в Херсоні обстріляли рятувальників: один загиблий, шестеро – в тяжкому стані. На місці трагедії загинув один працівник ДСНС, ще шестеро осіб – у тяжкому стані.
Нагадаємо, в Херсонській області збирають сміття та мул там, де зійшла вода. Техніку і людей вже завезли, але роботи розпочнуться лише після обстеження території.
Також уже відомо, що підрив Каховської ГЕС вплине на світло в оселях і змінить раціон українців.
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