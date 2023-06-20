Жертв катастрофи на Каховській ГЕС стало більше – МВС України

Наприкінці 15-го дня ліквідації катастрофи після підриву росіянами Каховської ГЕС залишаються підтопленими 595 будинків на Херсонщині. Через дії ворога зросла кількість жертв: як загиблих, так і поранених. Наразі 21 житель Херсонської області загинув, зокрема 5 – через прицільні постріли росіян. Ще 28 отримали поранення, з них 16 – українські ліквідатори та рятувальники.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

За повідомленням міністерства, епідеміологічна ситуація на Херсонщині стабільна та контрольована. Спалахів інфекційних захворювань немає.

15-й день ліквідації катастрофи на Каховській ГЕС / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

"Вкотре нагадую про сувору заборону вилову та споживання риби в постраждалих районах. Працюють спеціальні патрулі, які відстежують такі факти", – наголосив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Також він повідомив, що служби систематично відбирають проби як технічної, так і питної води на затоплених територіях. Це потрібно для того, аби розуміти, чи можна її безпечно подавати людям. А поки що продовжуємо привозити питну та технічну воду місцевим мешканцям.

15-й день ліквідації катастрофи на Каховській ГЕС / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Відомо, що окупанти в Херсоні обстріляли рятувальників: один загиблий, шестеро – в тяжкому стані. На місці трагедії загинув один працівник ДСНС, ще шестеро осіб – у тяжкому стані.

Нагадаємо, в Херсонській області збирають сміття та мул там, де зійшла вода. Техніку і людей вже завезли, але роботи розпочнуться лише після обстеження території.

Також уже відомо, що підрив Каховської ГЕС вплине на світло в оселях і змінить раціон українців.

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