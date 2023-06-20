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Роббі Вільямс просто під час концерту почав задихатися

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Роббі Вільямс просто під час концерту почав задихатися

Роббі Вільямс / Фото: Associated Press

Артист пояснив, що з ним трапилося.

Популярний британський співак Роббі Вільямс просто на сцені під час свого концерту почав задихатися та неабияк налякав прихильників.

Зокрема, перед виконанням хіта Monsoon Роббі різко зупинився, попросив музикантів про паузу та почав тяжко дихати, намагаючись набрати якомога більше повітря в легені. Відео, де співак задихається, поширило видання The Daily Mail.

Як пояснив 49-річний виконавець, задишка у нього виникла не через його вік. У Вільямса проблеми з диханням з'явилися після того, як він перехворів на коронавірус.

"Це не через вік. У мене був клятий тривалий COVID", - пояснив артист.

Зрештою, Роббі Вільямс відіграв концерт до кінця та заспівав ще 16 своїх хітів. До речі, на коронавірус співак хворів двічі – у квітні 2020 року та у січні 2021-го.

Нагадаємо, нещодавно з американською співачкою Bebe Rexha під час концерту трапився прикрий інцидент. Один із глядачів розбив телефоном обличчя артистки.

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Дата публікації
Перегляди
3351
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