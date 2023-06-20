У лаконічному костюмі, слінгбеках і цікавих сережках: Олена Зеленська відвідала ізраїльську лікарню

Олена Зеленська у межах свого візиту до Ізраїлю разом із першою леді країни Міхаль Герцог відвідала дитячий шпиталь в Safra Children’s Hospital при всесвітньо відомій ізраїльській клініці Sheba. Вона мала змогу подивитися, як там допомагають дітям із психологічними проблемами.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перші леді обговорили продовження співпраці у створенні Всеукраїнської програми ментального здоров’я. У її межах під патронатом Міхаль Герцог українські фахівці навчаються в ізраїльських колег надання психологічної допомоги, зокрема допомоги постраждалим від війни дітям та проблемі лікування посттравматичних станів.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Найкращі тактики допомоги українські фахівці вже рік вивчають за допомогою ізраїльських медпрацівників, адже в Ізраїлі діти теж знають, що таке повітряні тривоги, що таке бігти до укриття та вчитися в бомбосховищі. Але завдяки якісній психологічній підтримці, вони також знають як пережити травму, побороти страхи і жити далі", – зазначила Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Під час зустрічі Олена продемонструвала діловий образ. На ній був лаконічний чорний костюм, який складався з прямих чорних штанів зі стрілками і блузки з короткими рукавами, округлим коміром і двома ґудзиками. Талію вона підкреслила тонким чорним ремінцем.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді скомбінувала костюм зі шкіряними коричневими слінгбеками. Аутфіт Олена доповнила ідеально рівним укладанням, макіяжем із акцентом на очах і цікавими перлинно-чорними сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська приїхала до Ізраїлю у костюмі кольору слонової кістки, який складався з елегантного жакета з коміром-стійкою та спідниці міді.

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