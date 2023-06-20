Украина успешно испытала беспилотник, который может лететь 1000 километров: что известно

"Укроборонпром" анонсировал изготовление дрона в октябре 2022 года.
Украина успешно испытала беспилотник, который может лететь на расстояние в тысячу километров. О его разработке сообщалось в октябре 2022 года.
Об этом в Facebook сообщила представитель Государственного концерна "Укроборонпрома" Наталья Сад.
Она опубликовала фотографию с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным, командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком и директором Укроборонпрома Юрием Гусевым.
"После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км", – говорится в сообщении.
Идея создать беспилотник дальностью 1000 километров возникла после массированных ударов по Украине иранскими дронами "шахед".
"Дальность — 1000 км, вес боевой части — 75 кг. Завершаем разработку", — сообщал тогда "Укроборонпром".
Напомним, российские оккупанты устроили массированную атаку по Украине в ночь на 20 июня, запустив дроны-камикадзе и ракеты. Часть враждебных целей удалось сбить, однако зафиксированы и попадания.
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