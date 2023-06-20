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Украина успешно испытала беспилотник, который может лететь 1000 километров: что известно

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Украина успешно испытала беспилотник, который может лететь 1000 километров: что известно

В Украине испытали беспилотник дальностью 1000 км. / Фото: УНИАН

"Укроборонпром" анонсировал изготовление дрона в октябре 2022 года.

Украина успешно испытала беспилотник, который может лететь на расстояние в тысячу километров. О его разработке сообщалось в октябре 2022 года.

Об этом в Facebook сообщила представитель Государственного концерна "Укроборонпрома" Наталья Сад.

Она опубликовала фотографию с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным, командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком и директором Укроборонпрома Юрием Гусевым.

"После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км", – говорится в сообщении.

Украинский беспилотник прошел успешные испытания. Фото: Наталья Сад / ©
Украинский беспилотник прошел успешные испытания. Фото: Наталья Сад

Идея создать беспилотник дальностью 1000 километров возникла после массированных ударов по Украине иранскими дронами "шахед".

"Дальность — 1000 км, вес боевой части — 75 кг. Завершаем разработку", — сообщал тогда "Укроборонпром".

Украинский беспилотник на 1000 км прошел испытание. / © Facebook/
Украинский беспилотник на 1000 км прошел испытание. / Фото: Facebook/"Укроборонпром"

Напомним, российские оккупанты устроили массированную атаку по Украине в ночь на 20 июня, запустив дроны-камикадзе и ракеты. Часть враждебных целей удалось сбить, однако зафиксированы и попадания.

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Дата публикации
Просмотры
668
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