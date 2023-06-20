Жена Тищенко объяснила, почему ее муж не может пойти воевать на фронт

Жена нардепа Николая Тищенко, бизнесвумен Алла Барановская, объяснила, почему ее муж не может пойти воевать на фронт.

По словам бизнесвумен, она часто получает подобные вопросы. Однако Барановская объяснила, что ее муж не может быть мобилизован по закону, ведь он – народный депутат. Николай Тищенко, как уверяет его жена, ездит в горячие точки, где рядом ведутся боевые действия.

"Мой муж побывал в таком количестве командировок, где очень опасно сейчас. Для него всегда важно приезжать к нашим ребятам. Он не боится войны и быть в каких-то опасных местах. Мне очень хотелось бы, чтобы люди, прежде чем что-то писать и говорить, помнили, что у нас парламентско-президентское государство, и по закону о мобилизации, народные депутаты Украины не могут быть мобилизованы. Они должны быть на месте и принимать законы", — прокомментировала Барановская в интервью Рамине Эсхакзай на ее YouTube-канале.

Алла Барановская и Николай Тищенко / Фото: instagram.com/allabonya

Также бизнесвумен ответила, как ее муж оказался в начале полномасштабной войны на западе Украины. По словам Барановской, Тищенко еще до российского вторжения назначили главой Закарпатской облорганизации. Когда началась полномасштабная война, его туда якобы отправили по приказу президента.

Напомним, во время полномасштабной войны Николай Тищенко неоднократно попадал в скандалы. В частности, в январе нардеп уехал якобы с рабочей поездкой в Таиланд. Там у Тищенко была запланирована встреча с "украинской делегацией" в четырехзвездочной гостинице. В Сети это вызвало волну хейта. В частности, Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Тищенко не отправляли за границу с рабочей поездкой. После этого нардеп был исключен из фракции "Слуга народа". Тогда Алла Барановская тоже реагировала на скандал вокруг мужа.

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