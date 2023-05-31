В РФ 18-летняя девушка совратила 14-летнего племянника и развращала 7-летнюю девочку

Похотивая "тетя" занялась сексом со своим 14-летним племянником у себя дома.

В Омской области РФ 18-летняя девушка совратила 14-летнего племянника и домогалась 7-летней племянницы.

Об этом сообщает российский пропагандистский Telegram-канал SHOT.

Родители подростка и 7-летней девочки случайно узнали, что позапрошлым летом их близкая родственница развращала детей.

В полиции выяснили, что в июле 2021 года, тётя, которой на тот момент было 18 лет, занялась сексом со своим 14-летним племянником у себя дома, когда осталась с парнем наедине. Подростки утверждают, что всё было по обоюдному согласию.

Также выяснилось, что, спустя месяц, девушка пригласила домой 7-летнюю племянницу и насильно облапала ребёнка в интимных местах.

Известно, что парень растёт благополучной семье, а маленькая девочка — в неполной, живёт с папой.

В итоге было возбуждено два уголовных дела: "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" и "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Максимальное наказание по этим статьям: 4 и 20 лет колонии соответственно. Похотливая девушка сейчас находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что в РФ житель Якутска изнасиловал 5-летнюю девочку в прямом эфире Chatroulette.

Читайте материалы по теме: