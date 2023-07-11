Высокий уровень ракетной угрозы: РФ вывела на боевое дежурство ракетоноситель

Россияне вывели в Черное море на боевое дежурство подводный ракетоноситель, рядом с четырьмя ракетами типа "Калибр".

Об этом сообщает ОК "Юг" в Telegram .

Там отмечают, что впоследствии активизировалась и вражеская авиация.

"Волна воздушных тревог прокатилась по территории Украины. Будьте внимательны к сигналам оповещения, реагируйте оперативно и правильно", — говорится в сообщении.

В ОК "Юг" добавили, что уровень ракетной угрозы явно повышается.

На 8 утра 9 июля в Черном, Азовском и Средиземном морях не было ни одного носителя "Калибров".

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