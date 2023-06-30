Если бы Пригожин дошел до Москвы, он бы застал Кремль пустым — Буданов

Во время кратковременного бунта Пригожина в России вся "верхушка" Кремля сбежала.

Если бы главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин со своими наемниками дошел до Москвы во время мятежа, он показал бы россиянам, что Кремль пуст.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью изданию War Zone.

"Если бы Пригожин в тот день вошел в Кремль, он бы показал общественности, что Кремль пуст. Министров нет. Настоящих чиновников там нет. Они все сбежали, а он бы продемонстрировал, что сейчас у России нет власти", — сказал Буданов.

Руководитель ГУР убежден, что если бы Пригожин реализовал свой первоначальный план, Россия уже была бы разделена по крайней мере на две части.

"Некоторые чиновники из Санкт-Петербурга или откуда-то начали бы утверждать, что они являются легитимными властями, создающими в стране ситуацию двух властей, которые сразу бы разделились", — сказал Буданов.

По его словам, внезапное прекращение бунта Пригожина "выиграло немного времени для российского руководства". Однако действия "повстанца" все же очень подорвали позицию "всеконтролируемой власти", и она уже никогда не будет прежней.

Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов также рассказал, что Федеральная служба безопасности РФ получила задачу ликвидировать главу ППК "Вагнер" Евгения Пригожина после неудачного мятежа.

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