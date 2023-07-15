Росіяни обстріляли село в Харківській області: є жертви

Є загиблий.
Вдень 15 липня російські окупаційні війська обстріляли Колодязне Куп'янського району Харківської області. Є жертви атаки ворога.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини. Щойно росіяни обстріляли с. Колодязне Куп'янського району", - йдеться у повідомленні.
Загинув 33-річний чоловік. Крім того, ще один чоловік отримав поранення.
Як повідомлялося, в обласних військових адміністраціях відзвітували, як минула ніч у регіонах. Зокрема, на Харківщині окупанти атакували Слобожанський та Куп’янський напрямки. Росіяни атакували з мінометів та артилерії.