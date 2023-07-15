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Росіяни обстріляли село в Харківській області: є жертви

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни обстріляли село в Харківській області: є жертви

Окупанти 15 липня обстріляли Колодязне Куп'янського району. / Фото: Associated Press

Є загиблий.

Вдень 15 липня російські окупаційні війська обстріляли Колодязне Куп'янського району Харківської області. Є жертви атаки ворога. 

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

"Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини. Щойно росіяни обстріляли с. Колодязне Куп'янського району", - йдеться у повідомленні. 

Загинув 33-річний чоловік. Крім того, ще один чоловік отримав поранення. 

Як повідомлялося, в обласних військових адміністраціях відзвітували, як минула ніч у регіонах. Зокрема, на Харківщині окупанти атакували Слобожанський та Куп’янський напрямки. Росіяни атакували з мінометів та артилерії.

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Перегляди
347
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