Серйозна проблема: військовий експерт сказав, як боротися з мінними полями

Так, мінування територій ворогом є величезною проблемою. У наших союзників також немає такого вагомого досвіду, щоб вони могли навчити українських воїнів.

Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт Павло Нарожний.

"Ми не можемо використовувати бронетехніку, тому що у ворога, на жаль, є ударні вертольоти К-52 з протитанковими ракетами "Вихрь" і ті самі Мі-24, і вони наносять доволі серйозні, доволі потужні удари", – пояснив Нарожний.

Так, наразі йдеться лише про розміновування вручну за допомогою тралів та спеціалізованої мінної техніки. Проте цей процес не швидкий.

Раніше аналітики The New York Times писали, що по всій лінії південного фронту російські окупанти облаштували мінні поля перед своїми добре укріпленими позиціями. Саме через це темп контрнаступу ЗСУ відчутно сповільнився.

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