Росіяни вдень атакували Одеську область сімома ракетами: що відомо

Вдень 21 липня під час повітряної тривоги російська окупаційна армія атакувала об'єкт інфраструктури на Одещині. Окупанти випустили по регіону сім ракет.

Про деталі ракетної атаки на Одеську область розповів речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

"Російські війська продовжують терор південних регіонів. Під час денної атаки по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі ворог випустив сім крилатих ракет різного класу", - йдеться у повідомленні.

За його словами, внаслідок ворожих ударів об’єкт було ушкоджено. Наразі масштаби руйнувань уточнюються.

Атаку на інфраструктурний об'єкт підтвердив і очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він назвав об'єкт важливим.

"Сьогодні під ударом Білгород-Дністровський район. Ціль - важливий обʼєкт інфраструктури. Саме по ньому росіяни випустили сім ракет. На жаль, є пошкодження", - йдеться у повідомленні.

Атака по Одеській області вдень 21 липня

Близько 10:30 в Україні почали оголошувати повітряну тривогу. Повідомлялося про ракетну загрозу в низці областей.

В Одеській області сирени залунали о 10:51. Повітряні сили попереджали про пуски ракет "Онікс" у напрямку регіону.

Під час тривоги в Одеській області сталися вибухи. Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив про роботу сил ППО в регіоні.

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