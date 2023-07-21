Подоляк назвав мету ударів РФ по зернових терміналах України

Внаслідок російського ракетного обстрілу у порту Чорноморська в Одеській області знищено 60 тисяч тонн зерна.

Ракетні удари, які армія РФ завдала по терміналах у Одесі, Миколаєві та цивільному населенню, є наслідком не атаки на Кримський міст, а спробою знищити можливість України продавати та вивозити зерно.

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу.

Подоляк каже, що РФ намагається знищити можливості України видавати щось на глобальний зерновий ринок.

"Трохи дивно виглядає, коли хтось говорить, якщо буде удар дроном, то це якось вибісить Росію. Нас з вами не обходить вибісить це Росію чи ні, бо вона все одно робитиме це, поки матиме таку можливість", - розповів радник Офісу президента.

Нагадаємо, що у ніч проти 19 липня внаслідок російського ракетного обстрілу у порту Чорноморська в Одеській області знищено 60 тисяч тонн зерна, які мали відправитися "зерновим коридором" ще два місяці тому.

Невдовзі після погроз з боку Росії для кораблів з українським зерном ворожі війська провели у Чорному морі навчання з ракетними стрільбами.

Читайте також: