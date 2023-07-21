Подоляк назвав мету ударів РФ по зернових терміналах України

Внаслідок російського ракетного обстрілу у порту Чорноморська в Одеській області знищено 60 тисяч тонн зерна.
Ракетні удари, які армія РФ завдала по терміналах у Одесі, Миколаєві та цивільному населенню, є наслідком не атаки на Кримський міст, а спробою знищити можливість України продавати та вивозити зерно.
Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу.
Подоляк каже, що РФ намагається знищити можливості України видавати щось на глобальний зерновий ринок.
"Трохи дивно виглядає, коли хтось говорить, якщо буде удар дроном, то це якось вибісить Росію. Нас з вами не обходить вибісить це Росію чи ні, бо вона все одно робитиме це, поки матиме таку можливість", - розповів радник Офісу президента.
Нагадаємо, що у ніч проти 19 липня внаслідок російського ракетного обстрілу у порту Чорноморська в Одеській області знищено 60 тисяч тонн зерна, які мали відправитися "зерновим коридором" ще два місяці тому.
Невдовзі після погроз з боку Росії для кораблів з українським зерном ворожі війська провели у Чорному морі навчання з ракетними стрільбами.
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