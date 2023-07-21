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У Сумах частково обмежили рух транспорту: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Сумах частково обмежили рух транспорту: що сталося

У Сумах частково обмежили рух транспорту. / Фото: КМДА

Рух обмежено деякими ділянками доріг.

У п'ятницю, 21 липня,у Сумах частково обмежили рух транспорту. Причина - проведення штабних навчань із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської міської ради.

Обмеження діятимуть тимчасово:

  • від перехрестя вул. І. Піддубного та вул. Харківська до виїзду з Сум;
  • від перехрестя вул. Санаторна і пров. Генерала Грекова до кінцевої зупинки по вул. Героїв полку Азов.

До слова, напередодні, 20 липня, мер міста Олександр Лисенко зазначив, що 21 липня планують навчання. За його словами, у них візьмуть участь військові, поліція, рятувальники та бійці добровольчих формувань. Їх мета – відпрацювати алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації. Цивільне населення не залучатиметься, тож не потребуватиме реагування жителів Сум.

Нагадаємо, в Сумській ОВА визначилися, чи проводитимуть примусову евакуацію з прикордоння. В ОВА було вирішено, що жителів 5-кілометрової прикордонної зони у евакуювати не будуть. Кожен мешканець прикордоння матиме право обирати – виїхати в безпечне місце чи залишитись проживати в населених пунктах, які щодня обстрілюються ворогом.

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Дата публікації
Перегляди
585
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