Зеленський звільнив Пристайка з посади посла в Британії

Про причини такого рішення не повідомляється.

Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла у Великій Британії.

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті голови держави 21 липня.

Пристайка звільняють з посади посла в Сполученому королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, а також із посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації, яку він обіймав за сумісництвом.

Вадим Пристайко очолював посольство України у Великій Британії від липня 2020 року.

Раніше стало відомо, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подав заяву про відставку.

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