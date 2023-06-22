Україна більше не має посла в Білорусі: що відомо

Дипломатичні відносини з Білоруссю, яка стала сателітом держави-агресорки, досі не розірвано.

У четвер, 22 червня, президент України Володимир Зеленський звільнив із посади посла України в Білорусі Ігоря Кизима.

Про це йдеться в опублікованому на сайті глави держави указі.

“Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь”, – йдеться в указі.

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Від часу повномасштабного вторгнення РФ до України, що відбувалося, зокрема, через територію Білорусі, яка стала сателітом держави-агресора, Ігоря Кизима кілька разів викликали до Києва для консультацій.

Востаннє український посол покинув Мінськ 18 квітня 2023 року у зв'язку з недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора. Йдеться про зустріч самопроголошеного президента Олександра Лукашенка з ватажком донецьких сепаратистів Денисом Пушиліним. Відтоді Ігор Кизим не повертався до Білорусі.

Що відомо про колишнього посла в Білорусі

Ігор Кизим очолював українське посольство в Мінську від 2017 року. Він є досвідченим дипломатом. Розпочинав кар’єру зі стажування в Департаменті Європи та Америки Міністерства закордонних справ України у 1995-1996 роках. Відтоді працював у посольствах України у Франції та Нігерії.

У 2004-2007 роках Ігор Кизим обіймав посаду радника Департаменту контролю над озброєнням та військово-технічного співробітництва Міністерства закордонних справ України. Після цього до 2011 року працював в українському посольстві в Канаді.

Від 2011 до 2014 року дипломат перебував на керівних посадах у Департаменті міжнародної безпеки та роззброєння Міністерства закордонних справ України. Після цього аж до свого призначення послом у Республіку Білорусь був тимчасовим повіреним у справах України та радником-посланником у Великій Британії.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії Київ не розірвав дипломатичні відносини з Білоруссю, однак днями у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про визнання Білорусі державою-агресором і про розрив дипломатичних відносин з нею.

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