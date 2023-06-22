У Украины больше нет посла в Беларуси: что известно

Дипломатические отношения с Беларусью, ставшей сателлитом государства-агрессорки, до сих пор не разорваны.

В четверг, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины в Беларуси Игоря Кизима.

Об этом говорится в опубликованном на сайте главы государства указе.

"Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Беларусь", — говорится в указе.

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Со времени полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое происходило, в частности, через территорию Беларуси, ставшую сателлитом государства-агрессорки, Игоря Кизима несколько раз вызывали в Киев для консультаций.

В последний раз украинский посол покинул Минск 18 апреля 2023 года в связи с недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора. Речь идет о встрече самопровозглашенного президента Александра Лукашенко с главарем донецких сепаратистов Денисом Пушилиным. С тех пор Игорь Кизим не возвращался в Беларусь.

Что известно о бывшем после в Беларуси

Игорь Кизим возглавлял украинское посольство в Минске с 2017 года. Он опытный дипломат. Начинал карьеру со стажировки в Департаменте Европы и Америки Министерства иностранных дел Украины в 1995-96 годах. С этого времени работал в посольствах Украины во Франции и Нигерии.

В 2004-07 годах Игорь Кизим занимал должность советника Департамента по контролю вооружений и военно-технического сотрудничества Министерства иностранных дел Украины. После этого до 2011 работал в украинском посольстве в Канаде.

С 2011 по 2014 год дипломат находился на руководящих должностях в Департаменте международной безопасности и разоружения Министерства иностранных дел Украины. После этого вплоть до своего назначения послом в Республику Беларусь был временным поверенным в делах Украины и советником-посланником в Великобритании.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России Киев не разорвал дипломатические отношения с Беларусью, однако на днях в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о признании Беларуси государством-агрессором и о разрыве дипломатических отношений с ней.

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