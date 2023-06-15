В Беларуси будут проходить суды над мертвыми: депутаты приняли закон

В четверг, 15 июня, Палата представителей Беларуси приняла законопроект, который позволит правоохранительным органам открывать уголовные производства против умерших людей и "вершить правосудие" над мертвыми.

Об этом сообщает белорусский сайт "Зеркало".

Изменения в Уголовный кодекс будут предоставлять возможность белорусским стражам порядка открывать уголовные дела против умерших людей, обвиненных по статьям о преступлениях, не имеющих срока давности — подготовка или ведение агрессивной войны, терроризм, геноцид, экоцид, нарушение законов и обычаев войны.

Представлять в суде интересы умершего человека смогут его родственники. Для этого они должны подать заявление. Если родственники решили не участвовать в процессе или их не смогли найти, интересы обвиняемого будет представлять назначенный адвокат.

Инициировала поправки в Уголовный кодекс Генпрокуратура Беларуси, которая с 2021 года ведет "исследование обстоятельств геноцида белорусского народа" во время Второй мировой войны и в послевоенный период с целью установления лиц, причастных к геноциду и их уголовному преследованию.

Закон вступит в силу после того, как он будет одобрен Советом Республики (верхняя палата парламента) и его подпишет самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко.

Напомним, отношение граждан Беларуси к войне, которую развязал в Украине хозяин Кремля Владимир Путин, и их готовность к ней совсем не интересуют белорусского диктатора Александра Лукашенко.

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