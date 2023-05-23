"Вы еще мучиться со мной будете очень долго": Лукашенко заявил, что не собирается умирать

Сегодня Лукашенко и правда выглядил лучше, чем неделю назад.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне слухов о своей болезни заверил, что не собирается умирать. Диктатор сообщил, что у него якобы был аденовирус.

Об этом он заявил на совещании по вопросам здравоохранения, передает провластное белорусское пропагандистскоеагентство "БелТА".

"Ребята, я никого не пожалею. А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего. Лечится три дня. Но поскольку у меня не было возможности лечиться (то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель), все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго", — заявил Лукашенко.

Отметим, что сегодня у Лукашенко бодрый вид и нормальный голос, в отличии от встречи на прошлой неделе, где у диктатора был хриплый голос и удушье. Но операторы все же старались не снимать его на камеры крупным планом.

Также на оппубликованных пресс-службой фото видно, что на руках у Лукашенко уже нет бинтов, как это было раньше.

Отметим, что на видео он и правда выглядит лучше, чем неделю назад

Впервые с забинтованной рукой его заметили на параде в Москве 9 мая.