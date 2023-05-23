Над Днепром силы ПВО сбили сотую ракету: яркое видео

Событие произошло в ночь на 22 мая во время ракетной и дроновой атаки.

Над Днепром в ночь на 22 мая была сбита сотая российская ракета. О юбилейном сотом сбитии вражеской ракеты объявило воздушное командование "Восток".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как говорится, речь идет об уничтожении крылатой ракеты "Х-101", которую россияне направили по Днепру в ночь на 22 мая. Сто целей поразило только одно из подразделений командования.

Общее же количество сбитых смертоносных объектов – значительно больше. Только во время последней ночной атаки по Днепру силы ПВО уничтожили четыре крылатых ракеты и полтора десятка "Шахедов".

Над Днепром силы ПВО сбили сотую российскую ракету

Напомним, что ночью 22 мая оккупанты били по Днепру, целями были военные и инфраструктурные объекты.

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