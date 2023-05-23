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Над Днепром силы ПВО сбили сотую ракету: яркое видео

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1868
Время на прочтение
1 мин
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Над Днепром силы ПВО сбили сотую ракету: яркое видео

Силы ПВО сбили над Днепром сотую ракету

Событие произошло в ночь на 22 мая во время ракетной и дроновой атаки.

Над Днепром в ночь на 22 мая была сбита сотая российская ракета. О юбилейном сотом сбитии вражеской ракеты объявило воздушное командование "Восток".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как говорится, речь идет об уничтожении крылатой ракеты "Х-101", которую россияне направили по Днепру в ночь на 22 мая. Сто целей поразило только одно из подразделений командования.

Общее же количество сбитых смертоносных объектов – значительно больше. Только во время последней ночной атаки по Днепру силы ПВО уничтожили четыре крылатых ракеты и полтора десятка "Шахедов".

Над Днепром силы ПВО сбили сотую российскую ракету

Над Днепром силы ПВО сбили сотую российскую ракету

Напомним, что ночью 22 мая оккупанты били по Днепру, целями были военные и инфраструктурные объекты.

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Дата публикации
Просмотры
1868
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