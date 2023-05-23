Часть Бахмута все еще под контролем Украины – Данилов

На сегодняшний день часть города находится до сих пор под нашим огнем.

Часть блокированного города Бахмут остается под контролем Украины.

Об этом заявил CNN советник по национальной безопасности страны Алексей Данилов.

"Если они (россияне – ред.) считают, что взяли Бахмут, я могу сказать, что это неправда. На сегодняшний день часть Бахмута находится под нашим контролем. Не могу сказать, что весь, но часть Бахмута до сих пор под нашим огнем", – сказал Данилов.

Данилов заявил, что главной задачей было удерживать город как можно дольше.

"Когда речь шла о Бахмуте, то это были решения, которые принимались на стратегическом уровне. Оборонная операция постоянно контролировалась на заседаниях штаба Главнокомандующего. Мы понимали, зачем мы это делаем", – пояснил он.

По словам Данилова, на Бахмутском направлении погибло большое количество российских военных, причем не только ППК "Вагнера", но и спецназовцев, ВДВ и представителей других родов войск РФ. Было уничтожено огромное количество техники. Россияне потратили там огромное количество боеприпасов.

"Это была наша стратегическая оборонная операция, которая была успешной для нас, учитывая, что мы 10 месяцев удерживали территорию, где мы их ежедневно уничтожали. Бахмут не могли взять 10 месяцев. Чем они могут похвастаться?" – добавил он.

Напомним, главарь группы Вагнера Евгений Пригожин ранее заявил, что его войска захватили "все территории, которые они обещали захватить, до последнего квадратного сантиметра". Но заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска все еще держат "небольшую часть города". В то же время во вторник, 23 мая, интенсивность боев "уменьшилась".

Относительно сроков долгожданного контрнаступления Украины Данилов сказал, что последнее слово будет за президентом Владимиром Зеленским.

"Мы работаем по нашему плану, он у нас есть. Мы четко осознаем, когда, где, как и что нужно начинать. Окончательное решение по президенту, заседанию штаба (Главнокомандующего). Когда решение будет принято, Россия это обязательно почувствует", – сказал он.

Читайте также: