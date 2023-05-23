Боррель рассказал, сколько боеприпасов ЕС уже поставил Украине

Боеприпасы были выделены из собственных запасов с последующей компенсацией.

Представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны-члены блока выделили Украине уже 220 тысяч снарядов разного калибра и 1300 ракет.

Он отметил, что боеприпасы были выделены из собственных запасов с последующей компенсацией, сообщает Интерфакс-Украина.

"Благодаря первому треку государства-члены уже предоставили 220 тыс. боеприпасов разного калибра и 1300 ракет. Этот первый трек будет открыт до 31 мая, и мы достигнем нашей цели в 1 млрд евро — по состоянию на сегодняшний день (государствам-членам) уже компенсировано 800 млн." евро", — рассказал Боррель на пресс-конференции после заседания Совета на уровне министров обороны.

Говоря о втором транше помощи, он отметил, что к нему интерес проявили уже 24 страны. Кроме того, "есть еще два других проекта — один возглавляет Франция, второй — Германия". В то же время, деталей этих проектов Боррель не назвал.

Относительно наращивания производственных мощностей оборонной промышленности ЕС и Норвегии Боррель сослался на европейского комиссара Тьерри Бретона, который "объяснил, что европейская промышленность имеет возможности производить боеприпасы в нужном количестве". "Мы надеемся, что таким образом мы достигнем нашей цели в 1 млн. боеприпасов (для Украины) в следующие 12 месяцев", — сказал высокий представитель ЕС.

Напомним, ранее глава Министерства обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам объявил о передаче Украине очередной военной помощи, а также расширении своего участия в обучении украинских военных на территории Великобритании.

Кроме того, мы ранее информировали, что Пентагон переоценил американское оборудование, направленное в Украину, примерно на 3 миллиарда долларов.

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