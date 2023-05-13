Швейцария разрешила реэкспорт оружия в Украину

Обе палаты парламента Швейцарии проголосовали за внесение изменений в закон.
Парламент Швейцарии разрешил реэкспорт оружия в Украину после того, как в преддверии Стокгольма заявлял "нейтральность" в этом вопросе.
Об этом сообщает Euronews.
Обе палаты парламента Швейцарии проголосовали за внесение изменений в закон о средствах военного назначения. Ранее закон в стране запрещал передачу вооружения и боеприпасов третьим странам.
Ослабить экспортный контроль над вооружениями рекомендовал парламентский комитет после месяцев отказа реэкспортировать швейцарское оружие в Украину. Соответствующее решение комитет поддержал в четверг.
"Одно решение касается отмены ограничений на экспорт военных средств" в особых случаях и в случае необходимости обеспечения национальной безопасности. Второе — может разрешить поставки оружия в страны, которые "отданы нашим ценностям и имеют схожий экспортный контроль как в Швейцарии", — говорится в сообщении.
Кроме того, покупатели могут реэкспортировать швейцарское вооружение после пяти лет.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский впервые выступит перед парламентом нейтральной Швейцарии.
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