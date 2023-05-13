В Брянской области, в субботу, 13 мая, предположительно, упал второй за день вертолет.

Об этом пишут средства массовой пропаганды РФ.

Местные Telegram-каналы сообщили о якобы падении вертолета возле села Сурецкий Муравей (Брянская область).

Первый вертолет 13 мая разбился в городе Клинце якобы из-за пожара двигателя. По данным очевидцев, что перед падением вертолет долго кружил в воздухе, а затем раздался громкий взрыв. Предварительно он пал на частный дом.

Напомним, Лукашенко третий день нигде не появляется – СМИ подозревают серьезные проблемы со здоровьем.

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