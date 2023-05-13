В Брянской области РФ разбился вертолет – видео

В Клинцах Брянской области 13 мая, вероятно, разбился вертолет. Жители сообщили о падении летающего объекта.

Об этом пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".

Над местом падения в Клинцах поднимается густой черный дым.

По данным очевидцев, что перед падением вертолет долго кружил в воздухе, а затем раздался громкий взрыв. Предварительно он упал на частный дом.

Учащихся ближайшей школы оперативно собрали на улице и укрыли в здании. Официальных комментариев власти пока нет.

Второй российский вертолет упал за два дня. Сегодня крушение вертолета Ми-8 произошло в Брянской области (Клинцы), вчера в Крыму упал вертолет Ми-28. pic.twitter.com/5IxDGTXKFN — 1¢ wise (@mikailme) May 13, 2023

Напомним, в воздушном пространстве Польши зафиксировали залетевший из Беларуси объект.

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