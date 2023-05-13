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В Брянской области РФ разбился вертолет – видео

В Брянской области РФ разбился вертолет – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1038
Время на прочтение
1 мин
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В Брянской области РФ разбился вертолет – видео

Фото: скриншот с видео

Над местом падения поднимается густой черный дым.

В Клинцах Брянской области 13 мая, вероятно, разбился вертолет. Жители сообщили о падении летающего объекта.

Об этом пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".

Над местом падения в Клинцах поднимается густой черный дым.

По данным очевидцев, что перед падением вертолет долго кружил в воздухе, а затем раздался громкий взрыв. Предварительно он упал на частный дом.

Учащихся ближайшей школы оперативно собрали на улице и укрыли в здании. Официальных комментариев власти пока нет.

Напомним, в воздушном пространстве Польши зафиксировали залетевший из Беларуси объект.

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Дата публикации
Просмотры
1038
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