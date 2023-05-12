Россия цинично пригласила на встречу в Совбезе ООН приспешников Пригожина

Заседание в формате Аррии созвано представителями РФ якобы из-за "преследования" в Украине УПЦ МП.

Россия собрала в одном из залов Совбеза ООН неформальное заседание в формате Аррии — встречу для "откровенного обмена мнениями с использованием гибких процедурных рамок". Обсудить вымышленную тему "преследования" в Украине УПЦ МП представители государства-агрессорки пригласили откровенных приспешников главаря ЧВК "Вагнер", российского олигарха Евгения Пригожина.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter.

По его словам, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приказал российскому постпреду в ООН Василию Небензи усилить "медийное присутствие пригожинских приспешников-пропагандистов".

Речь идет о директоре неправительственной организации "Фонд борьбы с несправедливостью" Мире Тераду, протоиерее УПЦ МП Андрее Павленко и епископе УПЦ МП Гедеоне (Хароне).

Кислица напомнил, что Гедеон был депортирован из Украины в 2019 году, а ранее считался "настоятелем" "МАФ-церкви", незаконно построенной в исторической зоне возле Десятинной церкви в Киеве.

"Теперь [он] молится "за российскую армию", как видно 7 января 2023 года в России – Гедеон (слева) с Кириллом, митрополитом Татарстана”, — написал он, опубликовав соответствующее фото.

Депортированный из Украины епископа УПЦ МП Гедеон (слева) "молится" за русскую армию / Фото: Twitter/Сергей Кислица

Среди приглашенных также Мира Терада (до 2017 года – Оксана Вовк), которую в свое время арестовали в США за отмывание денег. Она заключила соглашение со следствием во избежание обвинений в хранении наркотиков.

"Сейчас она личная пропагандистка Пригожина и руководительница так называемого "Фонда борьбы с несправедливостью", созданного вожаком "Вагнера". Награждена орденами "Луганской народной республики", – напомнил Кислица.

Награждена орденами "ЛНР" Мира Терада (до 2017 года — Оксана Вовк) / Фото: Twitter/Сергей Кислица

Еще один приглашенный – бывший священник УПЦ МП на Донбассе и российский шпион Андрей Павленко. Кислица напомнил, что он сообщал россиянам места дислокации украинской армии и имена проукраинских активистов в Донбассе.

Бывший священник УПЦ МП на Донбассе и русский шпион Андрей Павленко / Фото: Twitter/Сергей Кислица

"Был включен в обмен пленными, его встречал лично Пригожин. Сейчас восхваляет Пригожина и ЧВК "Вагнер" в интервью”, — отметил украинский постпред при ООН.

Напомним, председательство России в Совбезе ООН, которое началось 1 апреля и длилось в течение месяца, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "плохой шуткой".

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