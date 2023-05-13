Армия РФ атаковала Херсонщину с земли и воздуха: есть погибшие

Из-за вражеских обстрелов погибли мирные жители.
В результате обстрелов российскими войсками Херсонщины 12 мая погибли два человека, еще четверо ранены.
Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Александр Прокудин.
В сутки военные РФ обстреляли Херсонщину 88 раз, выпустили 445 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, СПГ, ПТРК, БПЛА и авиации. Херсон — 15 раз.
Снаряды попали в жилые кварталы, здание и территорию учебного заведения в Херсоне и здание сельсовета в Белозерской поселковой общине Херсонского района.
Напомним, в ночь на 13 мая оккупанты атаковали Украину. Прогремели взрывы в Хмельницкой области. Обошлось без жертв, но есть пострадавшие.
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