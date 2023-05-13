Армия РФ атаковала Херсонщину с земли и воздуха: есть погибшие

В результате обстрелов российскими войсками Херсонщины 12 мая погибли два человека, еще четверо ранены.

Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Александр Прокудин.

В сутки военные РФ обстреляли Херсонщину 88 раз, выпустили 445 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, СПГ, ПТРК, БПЛА и авиации. Херсон — 15 раз.

Снаряды попали в жилые кварталы, здание и территорию учебного заведения в Херсоне и здание сельсовета в Белозерской поселковой общине Херсонского района.

Напомним, в ночь на 13 мая оккупанты атаковали Украину. Прогремели взрывы в Хмельницкой области. Обошлось без жертв, но есть пострадавшие.