В Херсоне раздаются взрывы

Воздушная тревога не объявлена в регионе.

В субботу, 13 мая, в Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога в области не объявлена.

Об этом сообщают СМИ.

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного"", — говорится в сообщении издания.

Местные власти пока не комментируют информацию о взрывах. Объявлена воздушная тревога не была. В последний раз она звучала утром – с 05:49 до 06:48.

Напомним, в результате обстрелов российскими войсками Херсонщины 12 мая погибли два человека, еще четверо ранены. За прошедшие сутки военные РФ обстреляли Херсонщину 88 раз, выпустили 445 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, СПГ, ПТРК, БПЛА и авиации. Херсон — 15 раз.

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