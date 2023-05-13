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В Херсоне раздаются взрывы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
985
Время на прочтение
1 мин
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В Херсоне раздаются взрывы

В Херсоне 13 мая раздались взрывы. / Фото: Associated Press

Воздушная тревога не объявлена в регионе.

В субботу, 13 мая, в Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога в области не объявлена.

Об этом сообщают СМИ.

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного"", — говорится в сообщении издания.

Местные власти пока не комментируют информацию о взрывах. Объявлена воздушная тревога не была. В последний раз она звучала утром – с 05:49 до 06:48.

Напомним, в результате обстрелов российскими войсками Херсонщины 12 мая погибли два человека, еще четверо ранены. За прошедшие сутки военные РФ обстреляли Херсонщину 88 раз, выпустили 445 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, СПГ, ПТРК, БПЛА и авиации. Херсон — 15 раз.

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Дата публикации
Просмотры
985
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