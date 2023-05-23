Злата Огневич упала со сцены прямо во время концерта

С украинской певицей Златой Огневич произошел неприятный инцидент на сцене прямо во время концерта.

На днях исполнительница выступила в Белой Церкви, Киевская область. Однако концерт Златы не прошел без неприятных инцидентов. Когда певица исполняла композицию "Зозуля", то активно общалась с залом и предлагала зрителям петь вместе с ней.

Также Огневич в это время активно ходила по сцене. Однако из-за света прожекторов артистка не заметила, как оступилась. Злата не видела, куда идет, так что случайно упала со сцены.

К счастью, падение знаменитости оказалось несерьезным. Злата не получила травм, поэтому встала и продолжила концерт.

Тем временем зрители поддержали кумира и даже нашли в ее падении плюсы. Фанаты отметили, что благодаря этому инциденту однозначно ясно, что Злата поет без фонограммы.

Напомним, недавно Злата Огневич показала редкое фото со своим отцом. Родной человек артистки сейчас находится на фронте. Исполнительница рассказала, чем ее папа занимается на передовой и как часто они общаются.

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