Почему Россия так стремится взять Бахмут: аналитика The NYT

Украина неожиданно оказалась в военном конфликте, развернувшемся в городе на востоке, о котором мало кто слышал раньше. Теперь за этим наблюдает весь мир.

Бахмут, бывший казацкий форпост, который в начале войны являлся соледобывающим городом, стал местом столкновения двух армий. Гордость, неповиновение и чистое упрямство быстро придали городу чрезвычайное значение.

Предлагаем вам адаптацию материала The New York Times, авторства Томаса Гиббонса-Неффа, бывшего морского пехотинца, неоднократно делавшего репортажи из Бахмута и его окрестностей.

За несколько недель до того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил город Бахмут в декабре, военнослужащий с позывным "Медведь" смотрел из окна разрушенной квартиры на шестом этаже, выходившем на восточную часть города. Автор материала тихонько стоял возле него. Сражение внизу велось в приглушенной ярости. Гореть уже было нечему, территория была обстреляна до основания.

"Бахмут, — писал автор в своем дневнике, — в ужасном состоянии".

Дым поднимается над зданиями в Бахмуте, месте жесточайших боев с российскими войсками в Донецкой области, 26 апреля 2023 г. AP Photo/Libkos

Это была одна из сотен долгих ночей, когда Бахмут стал центром одних из самых ожесточенных боев в войне — объектом острого желания России и упорной обороны Украины. И теперь город Бахмут, кажется, впал в руки россиян через 10 месяцев, оставив тысячи солдат ранеными или убитыми, и остается вопрос: как невзрачный город, о котором мир никогда не слышал, стал местом, где обе стороны решили бороться до конца, независимо от цены?

"Кажется, все грифы здесь", — сказал автору один солдат, когда появились толпы журналистов, когда город, казалось, был на грани падения в марте.

Траектория войны неизвестна. Участники боевых действий, политические взгляды и военная стратегия одинаково имеют право голоса в ведущихся битвах и следующем за ними насилии. Бахмут, бывший казацкий форпост, который в начале войны являлся соледобывающим городом, стал местом столкновения двух армий. Гордость, неповиновение и чистое упрямство быстро придали городу чрезвычайное значение.

Украинские военные ведут огонь из самоходной гаубицы по российским позициям у Бахмута 7 марта 2023 г. AP Photo/Libkos

Город Фаллуджа в Ираке был неизвестен большей части света, пока Соединенные Штаты не попытались подавить растущее повстанческое движение в 2004 году. Было две отдельные битвы за город, одна длилась три недели, вторая – шесть. Они были интенсивными, но гораздо меньшими по масштабу, чем разрушения и потери Бахмута.

Геттисберг был типичным для южной Пенсильвании горным ландшафтом с холмами и полями, но именно там три дня бесполезных боев перечеркнули перспективы Роберта Э. Ли вернуть гражданскую войну в свою пользу. Иводзима была не более чем частью острова в Тихом океане, но США нуждались в ней для бомбардировщиков дальнего действия, и борьба за контроль над ней стала одной из самых изнурительных битв Второй мировой войны.

Но будь то Бахмут, Иводзима или Фаллуджа, завершение битвы, независимо от ставок или победителя, всегда одно и то же: непонятная потеря и расчет на то, что будет потом.

"Враг, — сказал персонаж Джозефа Геллера Йосариан в своем романе о Второй мировой войне "Catch-22", — это любой, кто собирается вас убить, независимо от того, на чьей стороне он".

До утра понедельника, 22 мая, украинские официальные лица говорили о контроле над "окрестностями" Бахмута и готовили операции на флангах, что мало указывало на то, что бой в городе подошел к концу. Среди руин довоенное население из примерно 70 000 сократилось до нескольких тысяч или меньше.

Увлечение Россией Бахмута в определенный момент казалось маловероятным. Украинская армия вытеснила россиян из-под Харькова в сентябре прошлого года. В ноябре был освобожден портовый город Херсон. Украина побеждала. Среди некоторых в Бахмуте была надежда, что киевские войска будут продолжать наступление, преломив ситуацию раз и навсегда.

Но, несмотря на поражения в других местах, московские войска вместе с силами наемников Вагнера, поддерживаемой Кремлем группировкой, руководившей штурмом Бахмута, никогда не прекращали атаковать город.

Президент России Владимир Путин четко дал понять, что его войска собираются захватить Бахмут, а затем нацелиться на весь богатый полезными ископаемыми регион Донбасса, в котором город расположен. Зимнего затишья не было, земля затвердела, а к металлическим проломам гаубиц и автоматов Калашникова стало больно прикасаться онемевшими от холода пальцами. Весна просто принесла еще большее разрушение в ожесточенных и кровопролитных уличных боях.

Украинские военные в траншее под обстрелом России на линии фронта вблизи Бахмута 5 марта 2023 г. AP Photo/Libkos

Военные аналитики, западные официальные лица и СМИ месяцами спорили о "стратегическом значении" Бахмута. Россияне могли бы лучше использовать свои ресурсы, полагают аналитики. Украина должна отступить на лучшую землю и продолжить наступление где-нибудь, добавили они.

Автор вспоминает экспертов и прессу в 2010 году, когда он сражался в другом сражении как морской пехотинец на юге Афганистана – битве за Марджу. Это было далеко не такое насилие, как то, свидетелем которого он был во время своих многочисленных поездок в Бахмут в качестве журналиста The New York Times, но как и украинские солдаты, воюющие за свой город, он знал, что мир наблюдает.

Как мало это означало в 2010 году, когда никакой общественный контроль не мог определить, живы ли его друзья или скончались. И как мало это означало для солдат, воюющих в Бахмуте, где каждая минута без обстрела или атаки была желанной передышкой, а целью каждый день было выжить и оставить друг друга живыми.

Владимир Зеленский превратил Бахмут в официальный центр войны, когда он посетил город в декабре, явившись вместе со своими уставшими войной солдатами на месте, похожем на пустую фабрику вблизи фронта. В центре внимания был лежащий полицейский в городе, который раньше назывался Артемовск.

Бахмут по его когда-то аккуратным пешеходным дорожкам и известной винодельне вдруг стал стратегически важным, соглашались с этим генералы и аналитики или нет.

Визит Зеленского был необходим СМИ и украинскому народу. "Бахмут держится" стало лозунгом. В войне произошло еще одно стандартное сражение, которое было ужасно похоже на осаду Мариуполя и бои в Лисичанске и Северодонецке за месяцы до нее: защитники отбивались от значительно большей армии.

Украинские солдаты едут на Humvee в Бахмуте 21 декабря 2022 г. AP Photo/Libkos

Мы "находимся в полном огневом окружении", — сказал один солдат, воевавший в Бахмуте ближе к концу битвы, прежде чем спросить, предоставит ли The Times надлежащую информацию для общественности, если его там покинут.

Когда Евгений Пригожин начал сниматься на видео на Бахмутском фронте. В видео, опубликованном в марте, главарь "вагнеровцев" попросил украинского президента Владимира Зеленского продолжать присылать "боеспособные подразделения", чтобы его войска могли их убить.

Он также ссорился с российским военным руководством, критикуя их и издеваясь над ними, придавая бахмутскому нарративу большее значение.

На опубликованном видео с поля боя виден раненый снарядами ландшафт с разбитыми деревьями. Солдаты бились из мутных окопов в воде по колено.

Вскоре Бахмут был сопоставлен с Верденом 1916 года (10-месячное сражение, в котором погибли сотни тысяч французов и немцев). Но кровавая окопная война на востоке Украины не была чем-то новым, поскольку она являлась основной частью конфликта с тех пор, как поддерживаемые Россией сепаратисты начали борьбу с тамошним правительством в 2014 году.

Исторические сравнения, какими бы точными они ни были, не притупили ужасов на земле. Месяцами убитые и раненые из Украины стекались в одинокую больницу Бахмута. Окровавленные носилки приветствовали новых пациентов. Российские трупы засоряли окрестные поля, замаскированные они указывали в направлении их атаки.

Визит Зеленского ясно дал понять: его силы будут бороться до конца. Бахмут присоединился к списку городов, где погибло много солдат в обмен на несколько километров опустошенной земли.

Те выживущие солдаты всю жизнь будут думать, стоит ли она того. А погибших будут вспоминать как павших героев битвы за Бахмут, шеренги, встретившие свой край в городе, о котором год назад многие и не слышали.

Татьяна Гуреева, мать Владимира Гуреева, украинского военного, погибшего в районе Бахмута, плачет во время похорон в Борисполе 4 марта 2023 г. AP Photo/Vadim Ghirda

Когда автор стоял у разбитого окна той холодной декабрьской ночи, он думал, что, несмотря на грохот артиллерии и пушек, битва за Бахмут казалась далекой. Через два дня в ту пустую квартиру врезался снаряд.

Сейчас город патрулируют россияне. Война продолжается. Она будет постепенно продвигаться к новым местам на карте, еще не разрушенным многомесячными артиллерийскими боями, где могут появиться новые лозунги и где "стратегическое значение" остается под вопросом, поскольку мир ждет очередного кровавого финала.

Напомним, в Бахмуте Донецкой области и его окрестностях продолжаются ограниченные бои. К северу и югу от города украинские Вооруженные силы ведут бои за захват высот, а в самом Бахмуте — удерживают укрепрайон.

За прошедшие сутки украинские бойцы смогли продвинуться на расстояние от 200 до 400 метров.

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