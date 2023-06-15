Польских пограничников впервые обстреляли со стороны Беларуси: что известно

Мигранты и дальше пытаются попасть в Польшу со стороны Беларуси.

На границе с Беларусью впервые обстреляли польских пограничников. Пули попали в лобовое стекло, служащие не пострадали.

Об этом пишет wprost.pl.

Информация была опубликована в четверг, 15 июня, во время презентации руководством Пограничной службы последнего отчета о кризисе на границе с Беларусью в Сейме. Службы пытаются установить, кто и из чего стрелял.

"Я не знаю, из чего стреляли. В любом случае, предмет пробил боковое окно автомобиля, вылетел с другой стороны и пробил еще одно окно. В машине находились два офицера. Инцидент угрожал их жизни и здоровью", — сообщил заместитель директора Департамента пограничной службы Главного управления пограничной службы полковник Аркадиуш Тивонюк.

С начала 2023 г. польские пограничники зафиксировали более 12 000 попыток нелегального въезда в Польшу из Беларуси. Полковник Тивонюк объяснил, что большинство мигрантов происходят из Афганистана, Сирии, Сомали, Йемена и Ирака.

Напомним, РФ готовит новую абсурдную претензию Польши.

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