Саммит НАТО в Вильнюсе: эксперт назвал единственное положительное решение для Украины

Украина не может доверять "бумажным" гарантиям после того, как не сработал Будапештский меморандум.

Решение саммита НАТО, который состоится в июле этого года в Вильнюсе, о вступлении Украины в Альянс по примеру Финляндии станет единственным положительным результатом.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью ТСН.ua.

По его словам, заверение генсека НАТО Йенса Столтенберга об отправке Украине "четкого сигнала" на следующем саммите не будет иметь смысла без четко принятого решения.

Также читайте Європарламент підтримав резолюцію з закликом запросити Україну до НАТО

“Они любят это выражение – “дать сигнал”. Но лучше пусть они эти сигналы посылают друг другу. Нам нужно конкретное четкое решение о принятии Украины в НАТО по той же процедуре, по которой принималась Финляндия. Если на этом саммите будет ясное понимание, что мы по такой процедуре будем приниматься в НАТО, тогда это саммит, который будет позитивным для нас. Если такое решение на этом саммите принято не будет, то он не имеет смысла”, - утверждает Свитан.

Эксперт считает, что Украина не может доверять каким-либо другим "бумажным" гарантиям после того, как не сработала одна из таких "бумажек" – Будапештский меморандум. Альтернативой вступления в НАТО, по его мнению, может быть только восстановление ядерного статуса Украины.

“Если нас не примут в НАТО, нам нужно решать вопрос о восстановлении своего ядерного статуса. У нас 15 ядерных реакторов, у нас есть достаточное количество мест, откуда можно достать тот же уран, есть урановые рудники. Есть технологии и инженерно-технический состав для производства тактического ядерного оружия. А дальше уже дело времени, когда мы восстановим этот потенциал”, - отметил Свитан.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина может рассчитывать на новые гарантии безопасности от стран НАТО на июльском саммите Альянса, но не стоит рассчитывать на получение официального приглашения на членство.

Читайте также: