РФ готовит новую абсурдную претензию Польше

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил сегодняшнее руководство Польши в политике ненависти к России.

Свое заявление он опубликовал в Telegram.

В частности, он заявил, что во время правления маршала Юзефа Пилсудского в Польше совершались "ужасные преступления против человечества". Володин утверждает, что в 1919-1921 годах более 30 тысяч солдат и офицеров Красной армии были расстреляны и замучены.

"В то время польские военные вели себя как нацисты", — отметил он.

Володин заявил, что Следственный комитет и Генпрокуратура РФ должны провести всестороннее расследование обстоятельств гибели солдат и офицеров. Также он добавил, что Польшу следует наказать за убийство солдат Красной армии.

Не так давно Володин заявил, что Польша якобы должна рассчитаться с Россией за то, что советская армия освободила ее от германских оккупантов.

Политик заявил, что треть нынешних польских территорий представляют собой районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами якобы "благодаря" РФ.

Также Володин издал, что после Второй мировой войны советский народ "израсходовал на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов".

Ранее Вячеслав Володин призвал "привлечь к ответственности" президента Польши Анджея Дуду за слова, что Россия должна выплатить репарации во время Второй мировой войны. У Дуды и МИД Польши заявили, что не будут на это реагировать.

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