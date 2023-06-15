В США предлагают помочь Украине замороженными активами РФ

Инициаторы законопроекта считают, что за вызванные войной в Украине разрушения должна заплатить Россия и ее диктатор Владимир Путин.

В четверг, 15 июня, в Конгрессе США представили законопроект, позволяющий использовать замороженные активы России для помощи Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте Комитета по международным отношениям Сената США.

Один из инициаторов законопроекта сенатор США от Республиканской партии Шелдон Вайтхаус заявил, что для восстановления экономики Украины потребуются сотни миллиардов долларов, и за вызванные войной разрушения должна заплатить Россия и ее диктатор Владимир Путин.

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Отмечается, что закон должен разрешить оказывать дополнительную помощь Украине с привлечением активов, арестованных у Центрального банка Российской Федерации и остальных суверенных активов РФ.

"После года, когда Россия ведет полномасштабную войну против Украины, российские суверенные активы на сумму свыше 300 миллиардов долларов остаются замороженными по всему миру", – добавил еще один инициатор законопроекта сенатор США Джим Риш.

Проектом закона предусмотрено:

предоставить президенту полномочия конфисковать российские суверенные активы, замороженные в Соединенных Штатах, и передать их для помощи в усилиях по восстановлению Украины;

запрещать перевод средств находящимся под санкциями российским организациям до тех пор, пока Россия и ее войска не уйдут из Украины и не согласится предоставить компенсацию за ущерб, причиненный ее войной;

поручить президенту работать с союзниками и партнерами по созданию международного компенсационного механизма для передачи конфискованных или замороженных суверенных активов России для помощи Украине;

предоставить Управлению по координации санкций Государственного департамента дополнительные ресурсы для работы с партнерами и союзниками за рубежом с целью конфискации дополнительных суверенных активов России в других странах;

гарантировать, что Путин, а не американские налогоплательщики, оплатит ущерб, причиненный неспровоцированным вторжением России в Украину.

Напомним, генеральный прокурор США Меррик Гарланд впервые разрешил передачу Украине конфискованных российских активов. Речь идет о средствах российского олигарха Константина Малофеева.

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