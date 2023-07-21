Ткаченко подав заяву про відставку

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку.

"Приніс сьогодні ввечері Прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві Президента щодо цього ж питання", - написав він у соціальних мережах.

"Культура під час війни важлива, бо це війна не тільки за території, а за людей, а люди - це наша памʼять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього. І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура це щит нашої ідентичності і наших кордонів. І це принципова моя позиція проти інших", - також йдеться у повідомленні.

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Додамо, що раніше президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику Уряду Денису Шмигалю розглянути дві його пропозиції - знайти позабюджетні кошти на потрібні проєкти та розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Траченка.

Нагадаємо, що раніше у соціальних мережах розпочали активно обговорювати новину про можливий демонтаж герба СРСР зі щита статуї "Батьківщини-матері" в Києві.

Також ТСН.ua дізнався у експертів, наскільки це реально зробити і коли саме на щитізникне герб імперії зла.

Нагадаємо, торік в опитуванні у додатку "Дія" 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити радянський герб тризубом.