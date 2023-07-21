Ткаченко подал заявление об отставке

Причиной он назвал волну недоразумения по поводу важности культуры во время войны.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке.

"Принес сегодня вечером Премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны. Лишь потом удивился заявлению Президента по этому же вопросу", — написал он в социальных сетях.

"Культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, а за людей, а люди — это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего. И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура это щит нашей границы". сообщении.

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Добавим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил руководителю Правительства Денису Шмыгалю рассмотреть два его предложения – найти внебюджетные средства на нужные проекты и рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Александра Траченко.

Напомним, что ранее в социальных сетях начали активно обсуждать новость о возможном демонтаже герба СССР из щита статуи "Батькивщины-матери" в Киеве.

Также ТСН.ua узнал у экспертов, насколько это реально сделать и когда именно на щите исчезнет герб империи зла.

Напомним, в опросе прошлого года в приложении "Действие" 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб трезубцем.