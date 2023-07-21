Ткаченко подал заявление об отставке

Причиной он назвал волну недоразумения по поводу важности культуры во время войны.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке.
"Принес сегодня вечером Премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны. Лишь потом удивился заявлению Президента по этому же вопросу", — написал он в социальных сетях.
"Культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, а за людей, а люди — это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего. И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура это щит нашей границы". сообщении.
Добавим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил руководителю Правительства Денису Шмыгалю рассмотреть два его предложения – найти внебюджетные средства на нужные проекты и рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Александра Траченко.
Напомним, что ранее в социальных сетях начали активно обсуждать новость о возможном демонтаже герба СССР из щита статуи "Батькивщины-матери" в Киеве.
Также ТСН.ua узнал у экспертов, насколько это реально сделать и когда именно на щите исчезнет герб империи зла.
Напомним, в опросе прошлого года в приложении "Действие" 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб трезубцем.
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