Знищено ще 640 загарбників: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

За добу ліквідовано 11 дронів ворога та вісім засобів ППО.

Станом на 22 липня 2023 року ЗСУ знищили 241 330 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 640 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника армії РФ:

особового складу - близько 241 330 (+640) осіб ліквідовано,

особового складу - близько 241 330 (+640) осіб ліквідовано, танків - 4140 (+7) од,

бойових броньованих машин - 8096 (+16) од,

артилерійських систем - 4629 (+19) од,

РСЗВ - 693 (+1) од,

засоби ППО - 448 (+8) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3944 (+11),

крилаті ракети - 1298 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7159 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 691 (+5).

Нагадаємо, розпочалася 514 доба широкомасштабної збройної агресії РФ. Генштаб повідомив, що українська авіація завдала 14 ударів по скупченню ворога та три - по зенітно-ракетних комплексах противника. Окупанти зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

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