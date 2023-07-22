Путін готує нову армію: Подоляк пояснив задум диктатора

Михайло Подоляк пояснив, навіщо диктатор Путін готує нову армію та чому це обернеться проти нього.

Президент Росії Володимир Путін готує нову армію з "Росгвардії" для використання всередині країни. Однак, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, і вона поверне зброю у бік Кремля.

Про це Подоляк сказав в ефірі національного телемарафону.

"Чому переворот Пригожина завершився фіаско? Дуже просто – Пригожин маленький за масштабом, він і не хотів забрати владу, не хотів її перехопити. Він бізнесмен… не політик. Він ішов дуже швидко, не очікував такого проходу від Ростова до Москви, але не хотів зайти до Москви та взяти владу", – пояснив він.

Подоляк також пояснив, навіщо Путін готує нову армію.

"Він хоче створити на базі Росгвардії другу армію, знову-таки для внутрішнього використання. Тобто ця армія мала б захищати Путіна. Він помиляється. Ця армія атакуватиме Путіна", - сказав радник керівника ОП.

А причиною, через яку навіть "Росгвардія" повстане проти диктатора, є те, що в Росії люблять "сильного царя".

"Путін після невдалого заколоту Пригожина довів, що він не цар, а блазень, боягузлива людина, яка втікає. РФ його вже не любить. Все, немає сакральності Путіна", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, Михайло Подоляк назвав затримання терористи Гіркіна – страхом в елітах РФ.

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