Дощі, грози та шквали: якою буде погода в Україні 22 липня

У суботу, 22 липня, у більшості регіонів України знову дощитиме. Температура повітря трохи опуститься, але місцями - до 33° тепла.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

В Україні буде мінлива хмарність. Вночі у західних, Вінницькій, Київській та Черкаській областях, вдень в Україні будуть опади: дощі та грози. Омине дощова погода південний схід країни. На півдні та в центрі країни під час грози - шквали 15-20 м/с.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +12-17°. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів піднімуться 20-2° тепла. На півдні країни вночі синоптики прогнозують вночі 17-22°, а вдень - до +28-33° тепла. У східних областях повітря прогріється до +26-30°.

Прогноз погоди в Україні на суботу, 22 липня. / Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Києві

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі місцями в Київській області будуть невеликі опади. Вдень також буде дощ, а подекуди - ще й гроза..

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +12-17°, а вдень підніметься до +20-25°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла, вдень – +20-22°.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Штормове попередження

Вдень 22 липня у центральних та південних областях - грози. Місцями синоптики прогнозують шквали - 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Як повідомлялося, цього тижня на трьох континентах були побиті температурні рекорди, оскільки спека одночасно охопила Європу, Сполучені Штати та Азію. Чим небезпечна аномальна спека та як себе захистити, розповіли британські вчені. Зокрема, наголошується, що як і холод, спека становить особливий ризик для людей похилого віку та осіб із супутніми захворюваннями.

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